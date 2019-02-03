شرطة أبوظبي تدعم الأمن والسلامة في برنامـج «عيـال زايـد»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، وذلك بمقر الأكاديمية في أبوظبي، تقوم بمقتضاها شرطة أبوظبي بدعم مجال الأمن والسلامة في برنامـج «عيـال زايـد»، الذي تطبقه الأكاديمية لتعزيز إعـداد شـخصية الطالـب ليصبـح قائـداً ناجحـاً في المسـتقبل.

ووقّع الاتفاقية من جانب شرطة أبوظبي اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، وعن الأكاديمية مريم صقر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العين للاستثمارات التعليمية (الشركة المالكة للأكاديمية).

ويتناول مجال الأمن والسلامة الذي ترعاه شرطة أبوظبي محاور عدة منها الوقاية من الجريمة، والمواطنة، والتوعية الإلكترونية، وثقافة احترام القانون.