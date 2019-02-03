«كهرباء دبي» تفتتح مجلس السعادة الثالث في ورسان لنشر الطاقة الإيجابية

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «مجلس السعادة» الثالث من نوعه لدى الهيئة في مبنى الهيئة في ورسان، الذي يعد أحد برامج إدارة إسعاد الموظفين في الهيئة، ويهدف إلى خلق طاقة إيجابية وإيجاد بيئة عمل سعيدة للموظفين، رافق الطاير كل من المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة.

يهدف «مجلس السعادة» إلى توفير بيئة عمل مريحة للموظفين، وتقديم جملة من الخدمات لموظفي الهيئة، منها إمكانية الحجز الآلي للاجتماعات والفعاليات المختلفة، وقد تم تجهيز المجلس بالمعدات والتجهيزات الإلكترونية اللازمة، ويتميز بكونه يوفر بيئة عمل صحية مرنة ومبتكرة تقدم جميع وسائل الراحة وعوامل التفاؤل والطاقة الإيجابية، بما يمكّن الموظفين من إطلاق العنان لمواهبهم بطاقة إيجابية وتحقيق المزيد من التطوير في مجالات عملهم.

وقال سعيد محمد الطاير: بالحديث عن السعادة في هيئة كهرباء ومياه دبي يأتي الموظفون في المقدمة، إذ تؤمن الإدارة العليا بالهيئة أن الموظف السعيد والإيجابي يضمن سعادة وإيجابية كل من يتعامل معه من المعنيين ويأتي افتتاح مجلس السعادة في مبنى الهيئة في ورسان في إطار حرصنا المستمر على الاستثمار في مواردنا البشرية، وتعزيز الإيجابية والقدرة على الإبداع والابتكار، انطلاقاً من إيماننا بأن كوادرنا البشرية هي العنصر الأهم في تحقيق النجاحات والتميز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة في استشراف وصنع المستقبل من خلال مشروعات ومبادرات رائدة، وفق منهج واضح متكامل ركيزته الابتكار، والاستشراف المبكر للفرص والتحديات، وتحليلها، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى للوصول إلى حكومة المستقبل.

قياس السعادة

واختتم: تعتمد الهيئة منهجاً دقيقاً لقياس سعادة الموظفين وفق آلية تعتمد على التخطيط لدراسات السعادة السنوية والإشراف عليها وتنفيذها مع مراعاة أصول ومتطلبات الاستبيانات بالتعاون مع إدارة إسعاد الموظفين بالهيئة. وتقوم الدراسة بقياس سعادة الموظفين في مختلف جوانب العمل بالهيئة، وتتيح لهم في الوقت ذاته الفرصة للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم حول الموضوعات التي تهمهم، كما تُستخدم نتائج الدراسة في وضع البرامج والمبادرات الجديدة لتعزيز سعادة الموظفين.

اهتمام

قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية: تولي الهيئة أهمية قصوى لسعادة موظفيها بما يضمن إيجاد بيئة عمل إيجابية ومحفزة تسهم في دعم الأعمال وزيادة الإنتاجية، ودعم جهود الهيئة في ترسيخ ثقافة الإبداع . ويعد مجلس السعادة في ورسان هو المجلس الثالث من نوعه لدى الهيئة، حيث افتتحت الهيئة مجلس السعادة في مقرها الرئيس عام 2016.