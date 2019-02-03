الذكاء الاصطناعي عنوان النسخة السادسة للمنتدى العالمي للابتكارات الزراعية

المصدر: أبوظبي- البيان

تستضيف أبوظبي فعاليات المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، أحد أهم المعارض العالمية، التي تسعى لإيجاد الحلول الزراعية المستدامة، يومي الأول والثاني من أبريل المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وستركز النسخة السادسة من المنتدى على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التقدم على صعيد القطاع الزراعي، من أجل زيادة إنتاج الغذاء وضمان الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى: «ينطلق المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية من تصورٍ مفاده أن الابتكارات المتواصلة في مجال الزراعة هي السبيل الوحيد، لتوفير الغذاء لتسعة مليارات شخص في العالم بحلول العام 2050، كما أنه يمثل إحدى أبرز قاطرات الابتكار في هذا القطاع على مستوى العالم، ويوفر منصة مثالية للنقاش وتبادل الآراء لإيجاد حلولٍ، تساعد المنطقة على تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي والاعتماد على التقنيات التي من شأنها المساهمة في تحسين المحاصيل، ومكافحة الآفات، وزيادة الأرباح، وترشيد استهلاك المياه، والتغلب على التحديات البيئية كتغير المناخ وملوحة التربة وشح موارد المياه»، مشيراً إلى أن المنتدى يسعى إلى الوصول لزراعة مستدامة في كل أنواع الإنتاج الغذائي.