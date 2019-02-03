«مساندة» تشيّد 510 فلل للمواطنين في سويحان والساد بـ 1.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- وام

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن مباشرتها العمل في مشروعي سويحان والساد السكنيين الواقعين في مدينة العين، واللذين يتضمنان بناء 510 فلل للمواطنين على مساحة تقارب 2.1 مليون متر مربع بتكلفة تقدر بـ 1.3 مليار درهم.

وقال المهندس أحمد مبارك المزروعي مدير مشاريع منطقة العين بالإنابة في شركة «مساندة»: إن الشركة تنفذ هذه المشاريع في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير العيش الكريم للمواطنين وتأمين الاستقرار الأسري لهم، وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين، بما يعزز من استقرار الفرد والمجتمع، ويسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة الإماراتية، إلى جانب تحقيق أهداف خطة أبوظبي في مجال التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبين المزروعي أن إسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة يشكلان أولوية رئيسة على أجندة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، وذلك إدراكاً من القيادة الرشيدة للدولة ضرورة انسجام الواقع المعيشي للمواطنين مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، إضافة إلى ضرورة وصول مكتسبات التنمية إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع.

وأكد أن تنفيذ مشروعي سويحان والساد السكنيين يأتي في إطار حرص واهتمام حكومة أبوظبي بتطوير منظومة كبيرة من المشاريع الإسكانية في مدينة العين، بما يلبي احتياجات وطموحات المواطنين في الحصول على مساكن ومرافق خدمية حديثة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود، وفقاً لتوجيهات القيادة العليا الرشيدة، وإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي، وأن السكن أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة المواطنة.

خطة

ولفت المزروعي إلى أن «مساندة» تحرص على إنجاز كل أعمال مشروعي إسكان المواطنين في سويحان والساد السكنيين البالغة مساحتهما أكثر من 201 هكتار، وفقاً للخطة المتبعة، وبما يتماشى مع أفضل المعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن الالتزام بشروط الاستدامة، وفقاً للأنظمة البيئية المعتمدة بما يوفر استهلاك الطاقة والمياه.

وأوضح المزروعي أن مشروع الساد السكني الواقع في مدينة العين يتضمن بناء 306 فلل للمواطنين و3 مساجد، و4 أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية وغيرها، إلى جانب 14 قطعة أرض مساحات مفتوحة للحدائق، إضافة إلى تنفيذ أعمال الطرق البنية التحتية، وذلك بتكلفة تبلغ 792.6 مليون درهم على مساحة تقارب 1.24 مليون متر مربع.

وقال: إن مشروع سويحان السكني الواقع أيضاً في مدينة العين يتضمن بناء 204 فلل سكنية ومسجدين و3 أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية وغيرها، إضافة إلى أعمال الطرق والبنية التحتية وذلك على مساحة تتجاوز 800 ألف متر مربع بتكلفة تبلغ 520.4 مليون درهم.

وتتراوح مساحة الأرض للوحدة السكنية في المشروعين من 2025 إلى 2061 متراً مربعاً، ومساحة البناء للوحدة من (505.1) إلى (521.1) متراً مربعاً، كما يغلب على المشروع الطابع التراثي والحديث على الفلل، حيث تتألف كل فيلا من: (مجلس رجال + مجلس نساء + صالة طعام + صالة معيشة + صالة معيشة عائلية + 5 غرف نوم + مطبخ + مخزن + غرفة غسيل ملابس + غرفة خادمة بحمامها + سكن سائق + 4 مواقف سيارات).