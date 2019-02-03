«كهرباء الشارقة» تفحص 597 خزان مياه في المباني السكنية والتجارية 2018

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن عدد الخزانات التي تم معاينتها وفحصها في المباني السكنية والتجارية خلال عام 2018 بلغ 597 بزيادة حوالي 50% عن المستهدف والذي تم تحديده بعدد 300 خزان مياه، وذلك ضمن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الهيئة لسكان إمارة الشارقة لفحص عينات الخزانات مجاناً للتأكد من نظافتها والاستشارات المجانية وأن يكون حجم الخزان مناسباً لعدد أفراد الأسرة أو المستهلكين بحيث لا يكون حجمه صغيراً لا يكفي للاستهلاك ولا كبيراً بشكل مبالغ ما يجعل الماء راكداً ولا يتغير بشكل يومي لتكون البكتيريا.

فحص

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن معاينة وفحص الخزانات تأتي ضمن الخدمات الجديدة التي وفرتها الهيئة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان الإمارة والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الموارد المائية.

مشاركة

وأشار إلى أن الحفاظ على نقاء المياه وصلاحيتها للاستخدام لا تقع مهامها على عاتق الهيئة وحدها بل يجب أن يقوم الأفراد بالمشاركة في الحفاظ على صلاحية وجودة المياه من خلال المتابعة الدورية لتنظيف وصيانة خزانات المياه وألا تترك الخزانات بالشهور والسنين بدون تطهير وتنظيف ما يؤثر على خواص الماء الطبيعية والكيميائية ويؤدي إلى تنشيط أنواع معينة من البكتيريا الضارة والطحالب التي تضر بصحة الإنسان.

ضوابط

أوضح المهندس فيصل السركال مدير إدارة محطات المياه إلى أن الضوابط المهمة لإنشاء خزانات المياه تتضمن أن يكون موقع الخـزان نظيفاً وبعيداً عن الروائح الكريهـة والدخـان والأتربـة والملوثات وأن يتم عزله عزلاً كاملاً ومحكماً لمنع تسرب الماء من الخزان أو اختلاط ماء الخزان بمصادر أخرى خارجية، وكذلك عزلاً حرارياً للحفاظ على درجة حرارة ماء الخزان.