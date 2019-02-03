«عجمان للتنمية» تنضم إلى «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بهدف تزويد موظفي الجمعية ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي، وتحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات،وعن جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، السيد أحمد حسن الفورة نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور العقيد الدكتور أحمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والسيدة منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود إبراهيم، والوكيل أول يحيى علي رئيس قطاع الاتصال الحكومي في اللجنة.