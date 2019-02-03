مسابقة لتصميم شعار «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية» 2020

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء مسابقة لتصميم شعار الدورة 71 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي تستضيفه دبي العام المقبل وذلك لأول مرة في العالم العربي، وذلك تحقيقاً لأهدافه الرامية إلى تشجيع القدرات الإبداعية وتحفيز الأفراد من مختلف التوجهات على الاهتمام بقطاع الفضاء والمشاركة في تطويره.

ودعا المركز المبدعين والموهوبين من أي مكان في العالم إلى المشاركة في تصميم هوية هذا المؤتمر الدولي الرائد، وسيحصل صاحب التصميم الفائز على مجموعة جوائز تقديرية منها جائزة نقدية ودخول مجاني للمؤتمر.

المسابقة مفتوحة للمصممين المحترفين والهواة، وشركات التصميم، والطلاب، والأفراد ممن لديهم القدرة على تصميم شعار إبداعي مميز. ويمكن إرسال التصاميم عبر البريد الإلكتروني iac.logo@mbrsc.ae

مسابقة

وقال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ورئيس لجنة استضافة المؤتمر: تم إطلاق مسابقة شعار «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية» لإشراك أفراد المجتمع في الفعاليات الرائدة التي ينظمها مركز محمد بن راشد للفضاء، وبالتالي يكونون جزءاً من التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع الفضاء في دولة الإمارات، ونحن حريصون على الاستفادة من المواهب وإشراكهم في مسيرة التميز التي يشهدها المركز، فضلاً عن تشجيع التفكير الإبداعي على المستويات كافة.

تعاون

يعد «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية» أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء على مستوى العالم، وينظمه «الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية» سنوياً بالتعاون مع «الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية» و«المعهد الدولي لقانون الفضاء» في إحدى الدول المنضوية تحت الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وقد نجح «مركز محمد بن راشد للفضاء» عام 2017 في تقديم ملف استضافة الدورة 71 من المؤتمر للعام 2020 في إمارة دبي، حيث سيجمع عدداً كبيراً من الشخصيات الرائدة وصناع القرار في قطاع الفضاء من مختلف أنحاء العالم.

أهمية

سيتم تنظيم المؤتمر خلال عام شديد الأهمية بالنسبة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، حيث سيشهد العام 2020 إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) إلى الفضاء؛ أضاف المري: تؤكد استضافة المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة الحضور القوي للدولة في مجال الفضاء عالمياً من خلال مشاريع برنامج الإمارات الوطني للفضاء والتي تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها. ويستقبل مركز محمد بن راشد للفضاء التصاميم المشاركة في المسابقة حتى تاريخ 7 مارس 2019، وسيتم تقييم تصاميم الشعارات بناءً على جاذبيتها البصرية، بغض النظر عن مستوى مهارات المشاركين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

http://mbrsc.ae /iac2020