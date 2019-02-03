«جهاز أبوظبي للمحاسبة» يستضيف مؤتمر «مكافحة الاحتيال»

المصدر: أبوظبي- البيان

يستضيف جهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء»، بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، المنظمة العالمية الأكبر لمكافحة الاحتيال في العالم وأحد أبرز مزودي التدريب والتأهيل في المجال، الدورة الرابعة من مؤتمر «مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019» الذي يُعقد للعام الثاني على التوالي في أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2019.

وتستقطب فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمختصين في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات، الأمر الذي يعزز من مكانته منصة عالمية رائدة لعرض مختلف التجارب وأحدث الأساليب لمواجهة الاحتيال.

وقال حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: «نحن على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر سيشكل دفعة قوية نحو تبني واعتماد إجراءات ومبادرات عالمية أكثر فعالية .