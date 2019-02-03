بلدية مدينة أبوظبي تحصل على شهادة في المسؤولية المجتمعية

المصدر: أبوظبي- البيان

تسلّم سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي شهادة المستوى النموذجي في تطبيق إرشادات ISO26000 في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تعد بلدية مدينة أبوظبي الأولى على مستوى حكومة أبوظبي، التي تحصل على هذه المرتبة المميزة في هذا المجال، والثانية على مستوى الدولة، وبالتزامن مع هذا الإنجاز حصدت البلدية شهادة MVO8000 العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي «فيلهيلم هيدبيرج» المدير العام لشركة (QMS GLOBAL) الشركة العالمية المانحة للشهادة في مكتبه، حيث استمع إلى نبذة عن مميزات ومعايير الاعتراف العالمي بتميز بلدية مدينة أبوظبي والمسوغات والمقدمات، التي أهّلت البلدية للحصول على هاتين الشهادتين العالميتين.