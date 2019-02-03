لجنة في «استشاري الشارقة» تعد 8 توصيات للاستثمارات الوقفية

المصدر: الشارقة- البيان

أكدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري في الشارقة خلال اجتماعها، الذي عقدته بمقر المجلس على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من تمكين ودعم لدور الدائرة في مواصلة جهودها للارتقاء باستثمارات الوقف وتنميته وتشجيع المحسنين في إحياء سنة الوقف واتصال فوائدها بالعديد من المصارف التي تفيد المجتمع.

وصاغت اللجنة خلال اجتماعها ثماني توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة الدائرة واطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للدائرة، والتي عقدها المجلس بحضور طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف.