60 ألف شخصية نسائية في موسوعة المرأة الإماراتية الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

استهلت موسوعة المرأة الإماراتية الإلكترونية مسيرتها للعام الجاري عبر حسابها في «انستغرام»، بكلمات مؤثرة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يؤكد فيها على مبدأ التسامح.

وقالت المهندسة غالية المناعي مديرة إدارة تقنية المعلومات في الاتحاد النسائي العام لـ«البيان» إن عدد الشخصيات النسائية المشاركة في الموسوعة بلغ منذ تدشينها بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أكثر من 60 ألف شخصية نسائية، داعية إلى ضرورة مساهمة جميع الجهات في إثراء تلك الموسوعة. وأكدت أن إطلاق موسوعة المرأة الإماراتية في أبريل من العام الماضي استهدف استحداث أرشيف وطني إلكتروني يكون بمثابة مرجعية رئيسية لمتخذي القرار والجهات والباحثين والمهتمين بجميع قضايا المرأة الإماراتية وشؤونها.

بوابة

وأضافت أن «بوابة المستثمرين» تعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع موسوعة المرأة الإماراتية التي نسعى من خلالها إلى توفير فرص للحصول على دعم وتمويل المشاريع من قبل القطاع الخاص من منطلق تنفيذ مبدأ المسؤولية المجتمعية الداعمة لمبادرات وبرامج ومشاريع تمكين المرأة، موضحة أن عدد المشاركين في الموسوعة تجاوز 100 جهة رسمية على الصعيدين المحلي والاتحادي، ومؤسسات المجتمع المدني.

محاور

وتنقسم الموسوعة التي تم تطويرها من قبل الاتحاد النسائي العام إلى ثلاثة محاور رئيسة: «المحور الأول هو التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015 ـ 2021، التي تتماشى مع رؤية الحكومة، والمحور الثاني هو إدارة المحتوى، الذي يتضمن العديد من الموضوعات والصور والفيديوهات والإصدارات المعنية بقضايا المرأة، أما المحور الثالث فيدور حول الشخصيات النسائية، من خلال تسليط الضوء على صاحبات الأثر في المجتمع الإماراتي».

مرجع

وتعد موسوعة المرأة الإماراتية أول مرجع إلكتروني موثق حول كل ما يتعلق بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها ومسيرتها (UAEW.AE)، وتتيح الموسوعة للأعضاء الممثلين بالجهات الرسمية والشخصيات النسائية والخبراء المختصين للوصول إلى عدد من الخدمات بناء على الصلاحيات المتاحة للعضوية، وهي: «إدارة الأهداف التشغيلية، إدارة محتوى الموسوعة، إدارة الشخصيات النسائية وبوابة المستثمرين».

تمكين

يأتي إطلاق موسوعة المرأة الإماراتية انعكاساً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة وأهمية توثيق مخرجاتها لتكون مرجعية لجميع الأفراد، حيث أطلقت سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015 ـ 2021، التي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لجميع المؤسسات.