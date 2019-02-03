مركز ياباني وطبيب تنزاني يفوزان بجائزة مؤسسة الإمارات للصحة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

قررت هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة الإمارات للصحة، منح الجائزة لعام 2019، مناصفة لكل من المركز الوطني للصحة والطب العالمي في اليابان، والدكتور أسكوار هيلونغا في تنزانيا، وقيمتها 20 ألف دولار «74 ألف درهم»، لقاء مساهماتهما الكبيرة في مجال التنمية الصحية، وسوف تمنح الجائزة للفائزين، بعد مصادقة جمعية الصحة العالمية خلال اجتماعها ال 72 مايو المقبل في جنيف.

وعقدت الهيئة على هامش اجتماعات الدورة ال 144 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف 23 يناير الماضي، اجتماعاً برئاسة الدكتور أسعد حافظ من باكستان، رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية كل من الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عيسى بن جكه المنصوري مدير العلاقات الخارجية بالوزارة، ممثلاً عن مؤسس جائزة الإمارات الصحية، وفائقة سعيد الصالح، عضو المجلس التنفيذي عن البحرين، ونظرت في سبع ترشيحات للجائزة، وقررت الهيئة بالإجماع، أن تقترح على المجلس التنفيذي، منح جائزة مؤسسة الإمارات العربية المتحدة للصحة لعام 2019، إلى المرشحين الياباني والتنزاني.

ويقدم المركز الوطني للصحة والطب في اليابان المساعدة التقنية، ويجري البحوث، وينظم الدورات التدريبية، وينشئ الشبكات الصحية في العديد من المجالات.

أما الدكتور أسكوار هيلونغا، فقد نشأ في منطقة ريفية في جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث كانت الأمراض المنقولة بالمياه مستشرية، وبعد نيله درجة الدكتوراه في النانو تكنولوجيا من جامعة هانيانغ في جمهورية كوريا، بدأ أبحاثه في المواد النانوية، التي يمكن أن تكون مناسبة لتنقية المياه، وذلك بهدف تحسين إتاحة مياه الشرب المأمونة.