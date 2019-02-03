انخفاض درجات الحرارة وفرصة لهطول أمطار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي تؤدي إلى تكاثر السحب على البحر والجزر مع فرصة لسقوط الأمطار على فترات، وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة اليوم، ويتخللها بعض السحب الركامية قد تكون رعدية خاصة شمال وشرق الدولة، وتقل كميات السحب تدريجياً من ظهر يوم غد مع بقاء الطقس غائم جزئياً إلى غائم خاصة صباحاً مع احتمال سقوط بعض الأمطار شرقاً وشمالاً.

وعزا المركز الوطني للأرصاد حالة عدم الاستقرار الجوي إلى وجود امتداد منخفض البحر الأحمر السطحي الذي يعمل على تدفق الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية الرطبة والمصاحب لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتولد عنه رياح شمالية غربية بادرة.

وبحسب المركز الوطني يكون طقس اليوم غائماً بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س أحياناً، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم غد يكون الطقس غائماً بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة نهاراً، ثم يصبح غائم جزئياً مساء، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحياناً في بحر عمان.