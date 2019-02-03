بدء استقبال طلبات تسجيل المواطنين في برنامج زايد للحج

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على منحة أداء فريضة الحج ضمن برنامج زايد للحج 2019، اعتباراً من اليوم وحتى 14 فبراير الجاري.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن للمواطنين الراغبين بالتسجيل في البرنامج تقديم طلباتهم في مقر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بأبوظبي، وفي فروع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمختلف أنحاء الدولة، حيث يبدأ استقبال طلبات التسجيل في البرنامج الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً خلال أيام الدوام الرسمي.

وأشارت المؤسسة إلى أن شروط التسجيل في البرنامج توجب على المتقدمين أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات، ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وأن لا تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وأن يكونوا من ذوي الدخل المحدود، ويتمتعوا بالقدرة الصحية والبدنية لأداء مناسك الحج، فضلاً عن ضرورة توفير محرم للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عاماً.

وأوضحت المؤسسة أنه يتوجب على الراغبين في التسجيل بالبرنامج تقديم بطاقة الهوية الأصلية سارية المفعول أو صورة منها، وصورة من جواز السفر ساري المفعول مع صورة من الرقم الموحد، وصورة من خلاصة القيد، وشهادة راتب حديثة للموظفين أو المتقاعدين.

جهود

وأكد حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المؤسسة تواصل هذا العام مسيرة برنامج زايد للحج الرامية إلى توفير أفضل وأرقى المستويات وأقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في الدولة. وأضاف: تقوم المؤسسة بإيفاد 1000 حاج سنوياً على نفقتها، منهم 600 حاج من داخل الدولة، و400 حاج من خارج الدولة من ذوي الدخل المحدود وغير القادرين، وذلك بالتعاون مع سفارات الدولة.