بحث التعاون بين «قانونية دبي» ومحاكم «المركز المالي العالمي»

المصدر: دبي- البيان

التقى الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمكتبه، القاضي زكي بن عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضي عمر جمعة المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على تبادل الخبرات وتضافر الجهود وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والدوائر والجهات ذات الصلة بالعمل القانوني والقضائي، بما يحقق الأهداف المشتركة الرامية إلى إرساء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وتبادل الجانبان الدروع التذكارية، وأكدا أهمية استمرار هذه الزيارات والتواصل لتبادل أفضل الممارسات والتجارب لدعم وتطوير منظومة العمل القانوني والقضائي في دبي.