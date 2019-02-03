120 خبيراً في منتدى الشارقة لصون التنوع الحيوي غداً

المصدر: الشارقة- البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً فعاليات النسخة العشرين من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، في منتزه الصحراء، بمشاركة 120 خبيراً من 22 دولة عربية وأجنبية.

ويناقش المنتدى على مدار 4 أيام أربعة موضوعات أساسية، هي: نقل مواقع الحيوانات في مجال صون التنوع الحيوي، استناداً إلى المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمراجعة عمليات نقل الحيوانات لصون التنوع في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار جوانب أخرى، مثل إعداد الحيوانات المرباة في الأسر لإطلاقها وتقييم النجاح ومراقبة عملية ما بعد الإطلاق. وسيتم مناقشة آفات الحيوانات، ونقل الحيوانات استجابة للتنمية.