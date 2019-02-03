فريق الاستدامة في شرطة دبي يختتم زيارته إلى الأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

اختتم أعضاء فريق الاستدامة في القيادة العامة لشرطة دبي، والممثل في الملازم أول مانع خليفة بن تميم، تنفيذي الصحة والسلامة العامة، والملازم أول محمد أحمد المنصوري، خبير مساعد، والمهندس مريم صلاح الدين المعني، تنفيذي رئيسي في شؤون الاستدامة، جولته في نيويورك، بحضور فعاليات حفل اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي والهادفة إلى تكريم المبادرات والمشاريع المبتكرة من مختلف أنحاء العالم، والتي تقدم حلولاً بيئية مستدامة للتصدي لظاهرة التغير المناخي.

كما حضر الوفد في ختام جولته مؤتمرات وقمماً عدة، منها قمة الأفراد العالمية وقمة العمل الاجتماعي اللائق والتي تناقش دور المجتمعات المتمثل بالدوائر الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية في إشراك عامة أفراد المجتمع لطرح الحلول وقياس أثرها في عملية التنمية.