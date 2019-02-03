74326 معاملة أنجزتها إدارة الترخيص بشرطة رأس الخيمة 2018

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة نحو 74326 معاملة في 2018، وذلك في إطار حرصها البالغ على تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم الخدمات وفقاً لأفضل معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأوضح العقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة أن الإدارة تعاملت مع 65076 معاملة من خلال قسم ترخيص الآليات عبر التطبيقات الذكية، فيما تعاملت مع 9250 معاملة من خلال قسم ترخيص السائقين عبر التطبيقات الذكية، لافتاً إلى أنه تم توفير 6 مراكزلفحص النظر بالإمارة لضمان أفضل خدمة ممكنة .