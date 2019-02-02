محمد بن راشد يرحب بزيارة البابا فرنسيس التاريخية للإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات، والتي تبدأ غداً الأحد وتستمر 3 أيام تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات.. زيارة تاريخية هدفها تعميق قيم التسامح والتفاهم والحوار الديني".

وأضاف سموه "تجمعنا الإخوة الإنسانية.. وتجمعنا الوصايا السماوية المشتركة.. وتجمعنا نوايانا من أجل مستقبل أفضل البشرية.. أهلاً وسهلاً بك في عام التسامح على أرض الإمارات".

ووصف قداسته في رسالة متلفزة قبيل الزيارة.. الإمارات بأرض الازدهار والسلام، ودار التعايش واللقاء، موجهاً التحية للشعب الإماراتي قائلاً: "أستعد بفرح للقاء وتحية عيال زايد في دار زايد" ..معتبراً الزيارة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.