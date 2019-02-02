مبادرات إبداعية تعانق مستقبل دبي

المصدر: دبي - البيان

شكلت مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محطات إبداعية تعانق مستقبل نهضة دبي، وترسي أسس التميز والحضور العالمي، وتقدم الإمارة في حلّتها الرائدة الباحثة عن التميز والمراكز الأولى والساعية نحو خدمة المجتمع وتذليل العقبات للوصول إلى سعادة الناس ومن أهمها:

«مجالس المستقبل»

وتستهدف هذه الرؤية ترسيخ مكانة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، كمركز للتميز في كل القطاعات، وإيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، من خلال وضع أهداف طموحة والعمل بدأب على تحقيقها.

وهو ما تجسّد أخيراً في «مجالس دبي للمستقبل»، التي أطلقها سموه أخيراً، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، كمنصة استشراف وصناعة لمستقبل القطاعات الحيوية في دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

«الألعاب الحكومية»

وبهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي، وروح الفريق الواحد بين موظفي حكومة دبي، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد، في 4 مارس 2018، مبادرة «الألعاب الحكومية» كأول مبادرة من نوعها في العالم تحت شعار:

«فريق واحد هدف واحد»، التي تركز على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك، فهي الأولى من نوعها على مستوى الحكومات في تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية.

«يوم لدبي»

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «يوم لدبي»، التي تهدف إلى ترسيخ روح التطوع من خلال تخصيص أفراد المجتمع يوماً واحداً من العام على الأقل للأعمال التطوعية.

«تحدي اللياقة»

وفي خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في الثاني من أكتوبر 2017، مبادرة «تحدي دبي للياقة».

وذلك من خلال برنامج متكامل صُمم خصيصاً لهذا التحدي المبتكر، الرامي إلى تحفيز سكان دبي وزوارها على زيادة نشاطهم البدني والالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً على الأقل لمدة 30 يوماً في ممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والرياضات المختلفة.

«10x»

وتحت قيادة ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، تعمل جميع الجهات الحكومية اليوم في دبي على تطبيق ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، ضمن مبادرة «دبي 10x».