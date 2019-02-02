«طرق دبي» تحصل على شهادة إسبانية عالمية في تدريب سائقي النقل

المصدر: دبي - البيان

حصلت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة إنجاز المرحلة الأولى من مصادقة واعتماد البرامج التدريبية لسائقي نقل الركاب من مؤسسة الاتحاد الوطني لمدارس السياقة في إسبانيا، لتكون أول جهة خارج الاتحاد الأوروبي تحصل على اعتماد مؤسسة CNAE.

ويأتي ذلك في إطار سعيها لتعزيز السلامة على الطرقات والارتقاء بخدمات المواصلات العامة في إمارة دبي. تسلم أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، شهادة الإنجاز من خوسيه ميغيل بايز رئيس مؤسسة (CNAE).

وتعكس الشهادة جهود الهيئة لتحقيق الريادة في تعزيز جودة خدمات المواصلات العامة والارتقاء بها إلى المعايير العالمية، حيث إن إنجاز المرحلة الأولى جاء بعد أشهر من التحضير المسبق، وحضور فريق من الخبراء والمدققين من مؤسسة CNAE إلى دبي لإجراء تقييم شامل لنظام تأهيل سائقي نقل الركاب عبر حافلات مؤسسة المواصلات العامة ومركبات الأجرة والليموزين.

وقال خوسيه ميغيل بايز: «نحن سعداء بمنحنا هذه الشهادة لهيئة الطرق والمواصلات، حيث إن المرحلة الأولى من التقييم كشفت عن الجهود الحثيثة المبذولة من الهيئة في مجال تأهيل السائقين، التي هي محل تقدير وتثمين لدينا .