مناقشة التقنيات العلاجية في «دبي العالمي لطب الأسنان» اليوم

المصدر: دبي - وام

يبدأ أكثر من 200 خبير ومتخصص في مجال طب الأسنان من داخل الدولة وخارجها غداً في دبي مناقشات هامة حول مختلف الموضوعات الملحة في طب الأسنان وزراعتها وترميمها وتجميلها وأحدث الوسائل والتقنيات لعلاج مشاكل الأسنان.

وترتكز الأجندة العلمية لملتقى دبي العالمي لطب الأسنان «DWDM» - الذي تنطلق فعالياته دورته الـ 19 اليوم ويتضمن 11 ورشة عمل تدريبية ويستمر ثلاثة أيام في فندق «نوفوتيل دبي» - على عدد من الموضوعات الهامة منها استخدام تكنولوجيا الليزر في علاج اللثة وعلاج التقويم باستخدام أجهزة التثبيت المؤقتة وإتقان ترميم الأسنان الأمامية المكسورة بالحشوات الضوئية «الكومبوزت».

وتصميم الابتسامة ووضع اللمسات الجمالية عند إعداد عدسات «الفينير» وزراعة الأسنان والعلم التجميلي في زراعة الأسنان وتصميم الابتسامة الرقمي والترميمات البديلة ذات الجودة العالية للأسنان الخلفية.

ويمنح هذا الحدث الذي تنظمه «إندكس» للمؤتمرات والمعارض - العضو في «إندكس القابضة» - المشاركين فيه ساعات من التعليم المستمر المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي وشركة «إندكس» للمؤتمرات والمعارض كمؤسسة مانحة للساعات المعتمدة في التعليم الطبي المستمر معترف بها من قبل جمعية أطباء الأسنان الأمريكية.