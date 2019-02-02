دائرة القضاء في أبوظبي تنظم محاضرة عن قانون وديمة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعية حول قانون حقوق الطفل (وديمة)، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي.

وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

واستعرضت محاضرة التوعية التي استضافها مجلس مفلح عايض الأحبابي، في مدينة العين، شمولية قانون حقوق الطفل، والذي أسهم في ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الأطفال وتجنيبهم المخاطر.

وأوضح الدكتور حمد الظاهري، رئيس نيابة، أن المشرع في دولة الإمارات أولى الأطفال اهتماماً كبيراً، وألزم أولياء الأمور وجميع المحيطين بهم بالرعاية والاهتمام، بما يضمن تنشئتهم في بيئة صالحة، إذ أوجب الحماية النفسية والبدنية للأطفال منذ ولادتهم، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة مستقرة مع متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.