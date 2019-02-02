استعراض علاجات الجروح المستعصية في المؤتمر الخليجي بدبي

المصدر: دبي - البيان

استعرض المؤتمر الخليجي الأول للجروح بدبي المنعقد خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير الجاري أحدث علاجات الجروح المستعصية والتقنيات الطبية التي من شأنها القضاء على بتر القدم السكرية.

ودعا رئيس الدكتور مروان الزرعوني استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى راشد جميع الجهات المعنية في الإمارات وكافة دول مجلس التعاون الخليجي للعمل على توفير إحصاءات دقيقة حول الجروح المزمنة التي تتسبب في استنزاف موازنات الصحة العامة بمختلف دول العالم.

وحذر الزرعوني من تداعيات تلك الجروح وما تسببها من أضرار بالغة داخل مجتمعاتنا في ظل افتقار معظم دول المنطقة لإحصاءات دقيقة تسهم في قياس حجم المشكلة ومن ثم وضع الحلول المناسبة للسيطرة عليها. وأضاف بأن الجروح المستعصية التي يصعب علاجها وتحديداً المتعلقة بالأطراف السفلية تعد من الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الإعاقة في مختلف الدول العربية لأنها من أهم أسباب بتر القدم السكرية.