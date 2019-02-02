«بيئة الشارقة» تحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم قسم البحث العلمي والتثقيف البيئي في مركز واسط للأراضي الرطبة، التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أخيراً في المركز، بالتعاون مع قسم الإرشاد في الهيئة، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة، تحت شعار «الأراضي الرطبة والتغيّر المناخي»

. واستهدفت الفعالية زوار مركز واسط للأراضي الرطبة، وطلبة المدارس والجامعات، والدوائر المتخصصة في المجال البيئي، وهدفت إلى المساهمة في رفع الوعي والفهم بأهمية الأراضي الرطبة في الحد من التأثيرات السلبية للتغيّر المناخي، ورفع المستوى التعليمي البيئي للتنوع البيولوجي في محمية واسط، وإنشاء جو ترفيهي ورياضي بالوقت نفسه لإبراز ورش المركز.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «ننظم دوماً احتفاليات وفعاليات وبرامج تسهم في تعريف الزوار والجمهور وتوعيتهم بأهمية ومكانة البيئة »