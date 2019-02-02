فريق «برنامج مُجيب» يطلع على تجربة مركز الابتكار في «الداخلية»

المصدر: دبي - البيان

زار أعضاء فريق برنامج «مُجيب» التابع لمكتب التطوير المؤسسي في شرطة دبي، مركز الابتكار في وزارة الداخلية.

وكان في استقبال الوفد المقدم محمد الهرمودي، مدير مركز الابتكار في وزارة الداخلية، والرائد راشد القمزي، رئيس قسم الابتكار.

واستمع الوفد الذي ترأسته فاطمة الزعابي، رئيس قسم التطوير والابتكار في مكتب التطوير المؤسسي لشؤون التميز، إلى شرح مُفصل حول مركز الابتكار في وزارة الداخلية وآلية العمل فيه.

وتأتي الزيارة في إطار مجموعة من الزيارات التي يعكف برنامج مُجيب على تنفيذها على مستوى الدولة بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب لمختلف الدوائر الحكومية والتجارب الشخصية.

الجدير ذكره أن برنامج مُجيب هو برنامج يهدف إلى استثمار الموارد المتاحة «خبراء وشركات» والعمل على تأهيل وتمكين رأس المال البشري لقطاع التميز والريادة لمواجهة تحديات المستقبل من خلال تنسيبهم لبرامج تدريبية لتعزيز المهارات والقدرات التي تمكنهم في المستقبل من تقليد مناصب أعلى والنجاح فيها.