محمد بن راشد يُهدي قصيدته المغنّاة «حدثيني» «إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رائعته الشعرية المغناة «حدثيني» بحُلتها الجديدة التي ترفل بها بمشاهد فيديو كليب تعكس معالم دبي، إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالاً.

حيث قال سموه، أمس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أرفقها بكليب الأغنية التي كان قد غنّاها الفنان كاظم الساهر: «إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالاً».

وقد حظيت قصيدة سموه المغناة مقرونة بهذا الفيديو كليب، بمتابعة كبيرة جداً من أفراد الجمهور، أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نشرها والإعلان عنها، إذ حصدت في ساعاتها الأولى أكثر من 50 ألف مشاهدة، ولا يزال الرقم في ارتفاع.

تفاصيل

وتفيض كلمات هذه القصيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالكثير من الحب والعشق لـ«دانة الدنيا»، التي احتضنت تصوير مشاهد فيديو كليب خاص بها، حمل توقيع المخرج دييغو هورتادو دي ميندوزا، حيث حضرت دبي في الكليب بكل معالمها الرائعة الحديثة والقديمة، ورمالها الذهبية، وبعض من ملامحها الطبيعة المتنوعة، ما زاد من جمال العمل الفني.

وقد أعاد كاظم الساهر نشر تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التي أهدى فيها العمل «إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة...»، على حسابه الشخصي في «تويتر».

طعم العسل

وقبل أن يرى كليب القصيدة المغناة «حدثيني» النور، كانت كلمات القصيدة قد خطفت قلوب محبي روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الشعرية وعاشقي صوت كاظم الساهر، الذين كانوا قد تابعوه واستمعوا إليه في «دبي أوبرا» ديسمبر الماضي.

حيث استضيف الفنان العراقي وقدم القصيدة للمرة الأولى، وحينها كان حديثه على خشبة المسرح عن القصيدة مثل «طعم العسل»، إذ آثر أن يلقي القصيدة على مسامع الجمهور، قبل أن يبدأ بغنائها، ليعلن بعدها بأيام قليلة اعتزامه تصويرها.

قصيدة غزل

وكان كاظم الساهر قد وصف القصيدة سابقاً، عبر حسابه على «فيسبوك» بأعذب الكلام.. وبأنها قصيدة غزل في دبي. وقال: قصيدة «حدثيني» ليست فقط غزلاً لمدينة دبي، وإنما سيتحدث ويتغزل بها العشاق.

1996

«حدثيني» لم تكن القصيدة الأولى التي يكتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويتغنى بها الفنان العراقي كاظم الساهر، فقد سبقتها قصيدة «اغسلي بالبرد»، التي رأت النور في 1996، لتزين ألبوم كاظم الساهر، بعد أن تربعت على رأس قائمة ألبومه الذي أطل حاملاً عنوان «اغسلي بالبرد».

#محمد_بن_راشد: إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة ... ولكلماتنا معنى .. ولإنجازاتنا جمالا ...@HHShkMohd#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/L6wPLJNKQB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١ فبراير ٢٠١٩