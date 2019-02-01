مستشار بابا الكنيسة الكاثوليكية: الإمارات شريك استراتيجي لترسيخ السلام في العالم

المصدر: وام

أكد بروليو رودريغيز رئيس أساقفة طليطلة و إسبانيا و مستشار بابا الكنيسة الكاثوليكية أن الزيارة التي يبدأها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم بعد غد " الأحد " من شأنها الإسهام في ترسيخ قيم السلام و التسامح و التعايش و حوار الأديان و الحضارات .. موضحا أن الكنيسة الكاثوليكية تعتبر الإمارات شريكا استراتيجيا و نموذجا يحتذى في المنطقة.

و قال رودريغيز في تصريحات خاصة لـ " وكالة أنباء الإمارات " بمناسبة الزيارة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد اليوم مثالا للتعايش والتسامح و ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز و نشر مفهومه حول العالم بفضل سياستها القائمة على قيم التسامح و الوسطية والاعتدال واحترام الآخر بل وكانت سباقة الى إصدار تشريعات و قوانين تجرم إزدراء الأديان و تحث على التقارب بين الناس على مختلف انتماءاتهم و أجناسهم و قناعاتهم الدينية.

ونوه بإسهامات دولة الإمارات على صعيد التعايش السلمي بين الدول وصولاً إلى تحقيق هدف الإنسانية في عالم يسوده السلم والأمن والاستقرار و التنمية .

و بخصوص عام التسامح الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام أشار بروليو رودريغيز إلى أن التسامح أصبح ضرورة لتعايش الناس و أن الإماراتيين بطبعهم شعب متسامح و من هذا المنطلق يحرص البابا على العمل بشكل مشترك مع دولة الإمارات العربية من أجل ترسيخ هذه القيم النبيلة .. مؤكدا أن اختياره مدينة أبوظبي لإقامة أول قداس في منطقة الخليج لم يكن مصادفة ".

