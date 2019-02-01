"الشؤون الإسلامية" تنفي واقعة ضرب أحد الطلاب

المصدر: البيان الالكتروني

نفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن واقعة الضرب لأحد طلاب مراكز التحفيظ في الإمارة ، وتأكد بأنّ هذه الواقعة لم تحصل في دبي، وأنها تم تداولها أكثر من مرة في وسائل التواصل، وهي منتشرة منذ عدة سنوات في مواقع الانترنت الأخرى.

‏كما أنّ الدائرة من خلال حرصها على المراكز وطلابها، وعملها الإشرافي والميداني الذي يقع ضمن مهامها؛ ملتزمة بالرقابة على جميع المساجد ومنتسبيها، ومراكز التحفيظ في إمارة دبي، ورعاية طلابها والإشراف على مدرسيها في ضوء الضوابط والمواصفات المحلية والعالمية المتعلقة بإقامة المراكز واستدامتها على أرقى المستويات.