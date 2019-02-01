بحث مستجدات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية والعمل الحكومي

المصدر: أبوظبي- وام

عقدت اللجنة التنفيذية برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اجتماعها الأول، بحضور أعضاء اللجنة وبحثت مستجدات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» ومسيرة العمل الحكومي في الإمارة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها سير العمل في المبادرات التي تندرج ضمن المحاور الـ 4 لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الهادف لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها أبوظبي وتعزيز موقعها الريادي ومكانتها الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، والذي يضم محاور تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، إضافة إلى محور تعزيز نمط الحياة.

كما اطلعت اللجنة على مستجدات سير عمل اللجنة التنفيذية ووتيرة الإنجاز في المشاريع والمبادرات المعتمدة من قبل اللجنة وسير العمل في مختلف القطاعات الحكومية، إضافة إلى سبل الارتقاء بالعمل الحكومي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ووجه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اللجنة بأهمية مواصلة العمل على تطوير الخدمات الحكومية وتطبيق أجندة القيادة الرشيدة في مجالات التنمية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم استدامة تطوير العمل الحكومي في إمارة أبوظبي.