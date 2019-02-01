سفير الدولة يطلق مبادرة «نبضات» لعلاج القلب في المغرب

المصدر: الرباط -وام

أطلق علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية أمس، بمدينة مراكش المغربية مبادرة «نبضات» لعلاج قلوب الأطفال تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وقسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي «محمد السادس».

عمليات

وتستهدف هذه الحملة الطبية التي أُعلن عنها في مؤتمر صحافي الكشف على 300 طفل مصابين بالتشوهات الخلقية للقلب وإجراء أكثر من 80 عملية جراحية لعلاج القلب في المستشفى لفائدة المرضى المتعففين من أبناء المملكة المغربية.

حضر انطلاق فعاليات المبادرة الاستشفائية الإنسانية الدكتور حسن نجمي وكيل وزارة الصحة المغربية، والدكتور عبيد محمد الجاسم رئيس الفريق الطبي الإماراتي والوفد المرافق له والمدير العام للمركز الاستشفائي محمد السادس الدكتور حسن روخاني، والدكتور توفيق أبو الحسن مدير مستشفى الرازي ومندوب وزارة الصحة والسلطات المحلية بجهة مراكش، وعلي الزعابي ملحق دبلوماسي بالسفارة.

وأشاد السفير الكعبي بمبادرة «نبضات» التي تأتي في إطار المبادرات الإنسانية الكريمة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، للتخفيف من معاناة مرضى القلب وهي مبادرات تُلامس حياة الناس مباشرة وتُعيد الأمل إلى عدد كبير منهم.

مساندة

وعبر السفير علي الكعبي عن أمله باستمرارية الأعمال الإنسانية والخيرية للمؤسسة ودوام نشاط حملاتها الطبية بما يُسهم في التخفيف من معاناة المرضى ويرفع الآلام عنهم ويساعدهم على العمل الطبيعي واستعادة الأمل في النشاط.

مؤكداً أن دولة الإمارات تظل دولة مُساندة وداعمة للمملكة المغربية في مختلف المجالات الإنسانية والإنمائية والطبية بما يرقى إلى تطلعات قائدي البلدين الشقيقين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

بدوره، ذكر الدكتور عبيد الجاسم رئيس الفريق الطبي الإماراتي أنه بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة من إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، تم إطلاق حملة نبضات في المغرب في إطار العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق المبادرة نفذت «نبضات» 37 حملة طبية داخل الدولة وخارجها، ومنها السودان ومصر وموريتانيا وطاجيكستان والهند وإثيوبيا وتم الكشف عن أكثر من 5000 طفل وعلاج 1047 آخرين.