لجنة بـ«الوطني» تبدأ مناقشة «سياسة الاتحادية للمعاشات»

بدأت اللجنة المؤقتة لموضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، أمس برئاسة سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة محاور الموضوع، واطلعت على بعض الدراسات والأوراق الفنية المتعلقة به.

وأوضح سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة أنه يتم مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن ثلاثة محاور هي: جهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على الكثير من الدراسات والأوراق الفنية المتعلقة بالموضوع، تضمنت تجارب عدد من الدول المتقدمة وقوانينها فيما يخص المعاشات والتأمينات الاجتماعية.