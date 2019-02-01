فرع الهلال الأحمر بالعين يطلق فعالية مجتمعية في عام التسامح

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع منطقة العين مساء أول من أمس فعالية مجتمعية على مسرح بلدية العين تزامناً مع عام التسامح 2019، وبمناسبة مرور 36 عاماً على تأسيس الهلال.

وذلك بحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي الملقب بالشيخ الأخضر، والشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان.

وسالم الريس العامري مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع منطقة العين، وموظفي الهلال. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان «روح الوئام» ألقاها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، وتقديم مسرحية قصيرة للتأكيد على أن التسامح هو ثقافة يومية لأبناء الإمارات.