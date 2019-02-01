عبد الله بن سالم ونهيان بن مبارك يحضران أفراح المشرخ والشحي

المصدر: الشارقة - وام

حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء متقاعد إبراهيم سالم محمد المشرخ قائد القوات البحرية السابق بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة أحمد محمد عبدالله الشحي في نادي الشارقة للرماية والغولف. كما حضر الحفل الشيخ محمد بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.