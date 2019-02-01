عبدالله المري يشهد فعاليات «اليوم المفتوح» في شرطة دبي

المصدر: دبي ـ وام

حضر اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جانباً من فعاليات برنامج اليوم المفتوح المخصص لطلبة المدارس الذي نظمته إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي.

وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وذلك بهدف تعريف الطلبة على آلية عمل الإدارات العامة لشرطة دبي والاطلاع عن كثب على العمل الشرطي وتحقيق التواصل مع أفراد المجتمع.

والتقى المري الطلبة المشاركين في اليوم المفتوح، بحضور سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائر الأراضي والأملاك في دبي، وماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وعدد من مديري الإدارات والضباط في شرطة دبي.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن «اليوم المفتوح» يعتبر أحد برامج إدارة التوعية الأمنية للتواصل مع أفراد المجتمع ومنها فئة الطلبة، وذلك في إطار توطيد العلاقة بالمجتمع وتمكينهم من الاطلاع عن كثب على العمل الشرطي والتعرف عليه.