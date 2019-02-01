فارس المزروعي يتفقد مشاريع وتجهيزات شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، المشاريع التطويرية والتجهيزات الحديثة في مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي.

واطلع على جاهزية الأداء وجهود الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي، وفق أفضل المفاهيم العصرية، بما يحقق المكاسب الأمنية، والاستقرار المجتمعي.

ودعا العاملين إلى الارتقاء بأداء العمل، وتسخير كافة التقنيات لتقديم خدمات متميزة للجمهور، وفق أجود ممارسات العمل الشرطي الحديث، وبما يلبي الطموحات.

مبادرات

وعبر عن تقديره لجهود عناصر الشرطة، وحرصهم على رفع قدراتهم، من خلال تنفيذ مبادرات أمنية ومجتمعية خدمية محفزة، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة كافة التحديات.

ورافقه خلال الزيارة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة.

واستمع المزروعي إلى عرض قدّمه العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي، عن أبرز المشاريع والتطورات المستقبلية للمديرية، ومنجزاتها الحالية، ومؤشرات المهام الإيجابية، وكذلك استعرض الخدمات الشاملة ونوعيتها ومدى جودتها، إلى جانب الإحصاءات الرقمية المتصلة بخفض معدلات الجريمة وسرعة الاستجابة للبلاغات وغيرها.

وزار قائد عام شرطة أبوظبي عدداً من مرافق المديرية، منها قسم شؤون التحقيق، وفرع الترجمة، وتعرّف إلى منجزاتها في مواكبة المستجدات والتطورات، وتكامل العمل الشرطي فيها، من خلال تعزيز علاقة رجل الشرطة بأفراد المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على سير العملية الأمنية بكافة جوانبها.

وتفقد دوريات الشرطة النسائية والدوريات الجنائية، وتعرّف عن كثب إلى تجهيزاتها الأمنية في التعامل مع البلاغات، ما يدعم مجالات التحسين والتطوير لتقديم خدمات متميزة من حيث سرعة الإنجاز، ودقة الأداء، وتطبيق معايير الجودة العالمية.

حصاد

واطلع على المبادرات التي تعزز الحصاد المعرفي خلال زيارة مكتبة المديرية التي تضم العديد من الإصدارات الشرطية والثقافية، وأخرى تتناول فكر المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتوثّق مسيرته في النهضة والتطوير والبناء التي يشهدها الوطن في جميع المجالات، منها الشرطية التي تعدّ الركيزة الأساسية لاستقرار أمن البلاد.

حضر الزيارة العقيد حمد عبدالله النيادي نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، والعقيد مبارك عوض بن محيروم نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات بالإنابة، ومديرو مراكز الشرطة، ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط والعاملين في شرطة أبوظبي.