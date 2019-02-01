حصة بوحميد تفتتح معرض الأسر الإماراتية الكويتية المنتجة

المصدر: الكويت - البيان

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، معرض الأسر الإماراتية الكويتية المنتجة بالكويت، الذي تشارك فيه 20 أسرة إماراتية منتجة، و5 أسر من دولة الكويت الشقيقة، ويستضيفه مركز الأفنيوز في الفترة 31 يناير حتى 4 فبراير الجاري. حضر افتتاح المعرض سعد إبراهيم الخراز، وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت، وعدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين بدولة الكويت، وجانب من وسائل الإعلام وأفراد المجتمع.

وقالت معالي وزيرة تنمية المجتمع: «إن افتتاح معرض الأسر الإماراتية الكويتية المنتجة في دولة الكويت الشقيق الذي تنظمه الوزارة للمرة الأولى يأتي في إطار نقل تجربة دولة الإمارات في دعم الأسر الإماراتية المنتجة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب.

كما أنه يعكس عمق التكامل في العمل التنموي بين دولتي الإمارات والكويت، انطلاقاً من أخوة راسخة ومتجذرة في العطاء، التي أثمرت نتائج كبيرة منذ خمسينيات القرن الماضي»، لافتة إلى أهمية المعرض أسرياً ومجتمعياً، لا سيما أن الإبداعات المنتجة ترجمتها أفكار شبابية من طلبة الجامعات والموظفين من الجنسين، علاوة على إنجازات رفيعة تعرضها عدد من الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وأصحاب الهمم.

حيث يُبدع المشاركون في توفير مختلف منتجات الأشغال اليدوية بطرق عصرية ومبتكرة تتناسب مع الأذواق كافة، وذلك النهج الذي نتطلع إليه دوماً، في جعل المجتمع بكل أفراده متعلّقاً بفكرة الإنتاجية مهما كان حجم المُنتج، إذ إن المردود سيكبر على شكل طموح يتوق إلى الأكثر والأفضل».