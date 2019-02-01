«كهرباء دبي» تكرم 96 من موظفيها المتميزين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفلاً لتكريم موظفيها المتميزين، خلال النصف الثاني من العام الماضي، وذلك تقديراً لجهودهم، التي أسهمت في تميزها محلياً وعالمياً، وبحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة.

وكرم الطاير 96 موظفاً في فئات التميز الوظيفي والإداري، وإسعاد المتعاملين، وإدارة المعرفة، إضافة إلى أفضل موصلي الكابلات والجنود المجهولين والفائزين في أوسمة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

في كلمته خلال حفل التكريم، قال الطاير: «نحتفي بموظفي الهيئة المتميزين خلال النصف الثاني من عام 2018 تقديراً لجهودهم، التي أسهمت في تحقيق الهيئة للعديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي، الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت مرجعاً للحكومات الساعية إلى الارتقاء بأدائها وتحقيق سعادة شعوبها».

وتابع: «نفتخر في الهيئة أن نكون جزءاً من الإنجازات التي تحققها الدولة على المستوى العالمي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وخلال العام الماضي.

واصلت الهيئة تحقيق الإنجازات والنتائج العالمية، التي وضعتها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم، وباتت مثالاً يُحتذى في الكفاءة والتميز وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام، وأصبحت الممارسات التي تتبعها الهيئة مرجعاً للمؤسسات العالمية.

ففي الأسبوع الماضي، أطلقنا في العاصمة البريطانية لندن، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، «مفهوم وإطار عمل رشاقة الأعمال» (PAS 1000:2019) أول معيار مؤسسي من نوعه لقياس رشاقة أداء الأعمال على مستوى العالم.

كما وقعت الهيئة اتفاقية للتعاون مع المعهد لتطوير معيار (PAS 60518:2020) الخاص بإدارة المخاطر في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية، ويعد أول معيار من نوعه في العالم، وسيشكل مرجعاً إرشادياً في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية».

تميز

وأضاف الطاير: «من أبرز إنجازاتنا خلال العام الماضي، احتفاظ دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، وللعام الثاني على التوالي.

وفي إنجاز يؤكد مكانتها الرائدة في مجال التميز، وتتويجاً لجهودها في تحقيق سعادة متعامليها، جاءت الهيئة في المركز الأول في مؤشر السعادة في فئة الجهات الحكومية الكبيرة على مستوى حكومة دبي للعام الثاني على التوالي، وبنسبة تقارب 95% وفقاً لمقياس مؤشر السعادة اللحظي لمؤسسة حكومة دبي الذكية الذي يهدف إلى رصد مستويات السعادة بين سكان دبي ويسهم في تعزيز كفاءة وقياس جودة الخدمات الذكية في دبي وسبل رفع كفاءتها لتحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.

ولكن، كما تعودنا من قيادتنا الرشيدة، فإن السباق نحو التميز ليس له خط نهاية، وفي الهيئة، نحرص على الاستثمار في كوادرنا البشرية انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة في استشراف وصنع المستقبل».

بيئة عمل

ومن جانبه قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي:

«تحرص القيادة العليا للهيئة على توفير بيئة عمل إيجابية تسهم في ترسيخ أسس الإبداع والابتكار وجعلها ممارسة يومية، وثقافة مؤسسية راسخة. ويأتي تكريم الموظفين المتميزين ضمن استراتيجية الهيئة لتقدير المتميزين والمبدعين من كوادرها البشرية، الذين يسهمون في تعزيز تنافسية الهيئة وتطوير الخدمات التي تحقق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام».