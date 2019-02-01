سيف بن زايد: إمارات السلام والمحبة تتطلع لزيارة الضيف الكبير

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارات المحبة والسلام ووطن زايد الخير، تتطلع إلى زيارة الضيف الكبير قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وتمنى سموه، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقداسة البابا طيب الإقامة والسعادة.

حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: «إمارات السلام والمحبة، وطن زايد الخير، سعيد ومتطلع لزيارة الضيف الكبير قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، متمنين لقداسته طيب الإقامة والسعادة، سائلين الله عز وجل أن يتحقق ما يسعى إليه سيدي صاحب السمو ولي العهد وقداسة البابا من أمن وسلام ومحبة وإنسانية في العالم أجمع».