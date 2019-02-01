محمد بن راشد: «برج جميرا» يعزز تنـافسية دبي بين أفضــل مـدن العالم

المصدر: دبي - البيان

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «برج جميرا» ليكون علامة مميزة جديدة للمشهد العمراني والحضاري في دبي ومعلماً سياحياً جديداً في قلب منطقة جميرا، وإضافة تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لموقع المشروع يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالله الحباي رئيس دبي القابضة، حيث اطلع سموه على تفاصيل المخطط التطويري الرئيسي للمشروع الذي تنفذه مجموعة دبي القابضة.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول تصميم ومكونات البرج الذي سيصل ارتفاعه إلى 550 متراً، ويتكون من جزأين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة، بينما رُوعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة.

تصميم فريد

كما تعرّف سموه على مكونات المنطقة التي سيتم تشييد البرج في قلبها والتي تتسم بتصميمها الفريد على شكل بصمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ تقديراً لإنجازات سموه الحضارية والإنسانية خلال رحلته في خدمة الوطن التي بدأت قبل 50 عاماً، والتي شكلت في مجملها بصمة مهمة ليس فقط في سجل التنمية الإماراتية ولكن على الصعيد التنموي العربي والعالمي بصفة عامة.

وأشاد سموه بالمشروع الجديد الذي يُضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية، ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن على مستوى العالم.

وتضمن الشرح توضيح العناصر المختلفة التي ستشملها منطقة البرج بما تضمّه من مساحات واسعة مخصصة لإقامة احتفاليات وفعاليات ومناسبات اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية متعددة، مع مراعاة أن توفر تلك المنطقة خيارات ترفيهية عائلية عديدة. ويتمتع «برج جميرا» بموقعه الاستراتيجي ضمن «داون تاون جميرا»، في الصفوح.

وقال عبدالله الحبّاي، رئيس دبي القابضة: «تعلّمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن نستمر بالإبداع والتفكير خارج الأطر التقليدية.

وأن نجتهد لتبقى دبي في الريادة ولمواصلة نجاحها التنموي، ولهذا نتشرف بأن نطلق مشروع يعتبر بمثابة تحية شكر وتقدير واعتزاز إلى سموه ومسيرته الطويلة في خدمة الوطن الذي شيد فيها صروح الحضارة واستثمر بالإنسان ورفع سقف الطموحات، ونتشرف بأن يأخذ تصميم منطقة برج جميرا شكل بصمة سموه».

وأضاف: «يأتي إطلاق برج جميرا ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في «دبي القابضة» في سبيل تنفيذ مشاريع مستدامة ذكية، ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي، تتماشى مع خطط الإمارة التنموية طويلة المدى». وستبدأ عمليات التشييد فوراً ليتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023.

وسيكون «برج جميرا» أحد أكثر المعالم المعمارية تميّزاً من حيث التصميم، إذ إنه مستوحى من تموّجات التلال والواحات الصحراوية ورُوعي في تصميمه مقومات الاستدامة الحديثة، لينفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة.

حيث سيوفر البرج لزائريه فرصة الاستمتاع بمشاهدة مدينة دبي على مدار الساعة، على ارتفاعات واتجاهات متعددة، ووفقاً لأعلى معايير السلامة العالمية مع توفر خيارات ضيافة وترفيه تفاعلية عالمية المستوى.

وستوفر منصة المشاهدة الزجاجية التي تربط جزئي البرج إطلالة بانورامية فريدة لكلٍّ من مدينة دبي ومياه الخليج العربي، وستكون مزودة بأحدث التقنيات لتعزّز تجربة الزائر.

ومن المتوقع أن تصبح المنصة وجهة رئيسية لمشاهدة الألعاب النارية والفعاليات المختلفة التي تزين سماء الإمارة خلال المناسبات المختلفة التي تستضيفها دبي على مدار العام، بينما ستتيح شاشات العرض الرقمية التي تمتد على طول البرج من الخارج تقديم محتوى ترفيهي للاحتفال بمناسبات محلية وإقليمية وعالمية.

أما في قاعدة البرج والمنطقة المحيطة بها فستتوفر مساحات واسعة تستوعب أعداداً كبيرة من الجمهور وتضمن أجواء تفاعلية مميزة للزوار.

ويعد برج جميرا رابع أعلى ناطحات السحاب قيد الإنشاء في العالم بعد برج الخور «أعلى من 900 متر» وبرج مريدكا في كوالالمبور «644 متراً» وبرج جولدن فايننس في الصين «596 متراً» طبقاً لمعلومات «البيان الاقتصادي» بناءً على بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.

منطقة حيوية

يقع البرج في منطقة حيوية جديدة هي «داون تاون جميرا» التي تتمتع بموقع مُهم في قلب ما سيعرف بمدينة دبي الجديدة، وتطمح «دبي القابضة» من خلال خطتها التطويرية إلى تحويلها إلى منطقة نشطة ترتكز على بنية تحتية تعتمد أحدث حلول الاستدامة والتقنيات الذكية.

لتصبح مركز المدينة الجديد بفضل مفهومها الفريد ومرافقها الجذابة ومقوماتها الثرية لجذب السياح والمقيمين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية.

* المشروع يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة والدولة وجهة سياحية عالمية من الطراز الأول

* المشروع إضافة للمشهد العمراني والحضاري وإنجاز المرحلة الأولى 2023

* «برج جميرا» رابع أعلى ناطحات السحاب قيد الإنشاء في العالم

* المبنى يقع في «داون تاون جميرا» وارتفاعه 550 متراً

* تصميم مبدع مُستلهم من سحر الصحراء ويراعي مقومات الاستدامة

* عبدالله الحبّاي: مشاريع مُستدامة ذكية ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة