عمر العلماء يبحث مع رئيسة مستشفى فيلادلفيا للأطفال التعاون المشترك

المصدر: دبي ـ وام

بحث معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي خلال لقائه أمس مادلين بيل الرئيسة التنفيذية لمستشفى فيلادلفيا للأطفال بالولايات المتحدة والوفد المرافق سبل التعاون المشترك الصحي بين الجانبين وآلية تدريب الأطباء والممرضين.

وناقش معاليه خلال اللقاء على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2019» - الذي اختتم أعماله بدبي أمس - سبل التعاون الصحي بين الجانبين وآلية تدريب الأطباء والممرضين، إضافة إلى بحث الوظائف المستقبلية للذكاء الاصطناعي وما توصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات في إطار استراتيجية الإمارات للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات.

وقدمت بيل خلال اللقاء - الذي حضره الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والوكلاء المساعدون - شرحاً حول تقنية التكنولوجيا العلاجية باستخدام الجينات الوراثية «الجينيوم» مشيرة إلى ما يعرف بـ«Bio bank» ومدى سهولة تفاعل الجماهير معه والحصول على المعلومات منه.

وعلى صعيد متصل التقى الدكتور محمد العلماء جيفري لودنسكي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى الإمارات بحضور الوكلاء المساعدين والدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك الصحي بين البلدين وآلية حصول الشركات الطبية الأمريكية على التراخيص المناسبة بغرض الدخول إلى السوق الإماراتية.