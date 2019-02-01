حميد القطامي: «آراب هيلث» فرصة لتأسيس شراكات مع المؤسسات العالمية

المصدر: دبي - وام

التقى معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، عدداً من الوزراء والسفراء والقناصل وكبار المسؤولين في الشركات العالمية خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2019» الذي اختتم أعماله أمس.

وأكد معاليه بهذه المناسبة: «أن هذا الحدث كان فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء العلاقات وتأسيس الشراكات مع كبرى المؤسسات الصحية في العالم ورواد صناعة وإنتاج التكنولوجيا والحلول الذكية».

والتقى القطامي كيران مورفي الرئيس والمدير التنفيذي لجنرال إلكتريك للرعاية الصحية، وإيلي شحود الرئيس والمدير التنفيذي لجنرال إلكتريك للرعاية الصحية في منطقة المشرق العربي، وجرى بحث فرص تعزيز التعاون القائم بين الهيئة ومؤسسة «GE Healthcare»، فيما يخصّ مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي والدعم التقني للمنشآت الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي.

كما التقى معاليه روب كاسكيلا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «فيليبس العالمية»، وعدداً من كبار المسؤولين في الشركة، وجرى بحث المبادرات التي تتبنى الهيئة تنفيذها والمتصلة بمركز دبي العالمي للقلب وتوجهات دبي في أن تكون المركز العالمي لصحة القلب والوجهة الأولى لأبحاث وعلاج أمراض السرطان والمنصة الرئيسة لدعم وتعزيز الابتكار وحركة تطور الابتكار في العالم.

وبحث القطامي خلال لقائه أندريه شكودا، رئيس مستشفى فوروهوبوف موسكو السريري، والوفد المرافق فرص الاستثمار الواعدة في دبي والتسهيلات التي توفرها دبي، خاصة للمستثمرين في القطاع الصحي، إلى جانب سبل التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب الخاصة بالرعاية الصحية.

واختتمت هيئة الصحة بدبي، أمس، مشاركتها الفاعلة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2019» وسط إقبال كبير من الزوار على منصتها، التي طرحت حزمة من المبادرات والبرامج والأنظمة الذكية التي تم تطبيقها بمختلف قطاعات الهيئة.