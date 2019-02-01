«صحة أبوظبي» تطلق «لوحة البيانات المفتوحة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي «لوحة البيانات المفتوحة» التي قامت بتصميمها وتطويرها لتستعرض أحدث الإحصائيات الصحية في الإمارة بطريقة مرئية ومميزة.

وما يميز اللوحة بأنها تمكّن مستخدميها من التفاعل معها بعدة طرق بما في ذلك تخصيص البحث عبر «الفلاتر» التفاعلية المتوافرة، التي تمكن المستخدم من استعراض بيانات ضمن فترة زمنية محددة، وكذلك إمكانية استعراض التوجهات والتغييرات المتعلقة بنظام الرعاية الصحية في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم مقارنة إحصائيات محلية مختارة مع الأرقام العالمية ضمن العنصر نفسه.

ويمكن للجميع الوصول إلى «لوحة البيانات المفتوحة» التي تقوم بتلبية الاحتياجات المتزايدة لبيانات صحية آنية وتقديم مختلف الجهات المعنية الحكومية والخاصة في الإمارة بتصورات تمكنهم من المساهمة في تحسين توفر خدمات الرعاية الصحية وجودة مخرجاتها واستدامتها المالية عبر الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة الصحة.

وتضم لوحة البيانات المفتوحة حالياً التقرير الإحصائي للرعاية الصحية في الإمارة لعام 2017، الذي يوفر ملخصاً لأبرز الإحصائيات الصحية ونظرة شاملة حول قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، في حين تشمل اللوحة إحصائيات يتم تحديثها بشكل لحظي بحسب قاعدة بيانات الدائرة، وذلك من خلال منظومة تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.