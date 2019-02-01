افتتاح جسر مطار رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

افتتحت وزارة تطوير البنية التحتية جسر مطار رأس الخيمة الدولي أمام الحركة المرورية للقادمين من منطقة شمل في رأس الخيمة إلى الإمارات المجاورة ومدينة دبي.

مشيرة إلى افتتاح تقاطع إشارات جسر المطار سيكون يوم الثلاثاء المقبل، وإنجاز الأعمال الإنشائية لمشروع الطريق الدائري في رأس الخيمة وافتتاحه رسمياً نهاية فبراير المقبل، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 450 مليون درهم.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق بالوزارة: «أن الوزارة سرعت وتيرة الأعمال في مشروع جسر طريق مطار رأس الخيمة في منطقة سهيلة، ويتكون المشروع من 3 مسارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة لإنشاء مواقع لتوقف المركبات».

وأشار إلى أن الوزارة قررت افتتاح تقاطع الإشارات الضوئية أسفل جسر المطار أمام الحركة المرورية في الاتجاهين للمتجهين إلى مطار رأس الخيمة الدولي وإلى وسط مدينة رأس الخيمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المرور والدوريات.

استكمال المشروع

وأوضح الحمادي: «تعمل الوزارة على استكمال تنفيذ الأعمال اللوجستية النهائية في مشروع الطريق الدائري بشكل كامل وتخطيط الطريق وتركيب اللوحات الإرشادية، بالإضافة لمراقبة حركة مرور المركبات في كل اتجاه على تقاطع الإشارات الضوئية لجسر المطار ضمن التشغيل التجريبي.

وإعادة تعديل برمجة الإشارة الضوئية بحسب كثافة الحركة المرورية في ظل نقل حركة الشاحنات بمختلف أحجامها إلى الطريق الدائري، والتي ساهمت في القضاء على ظاهرة الازدحام المروري بوسط مدينة رأس الخيمة».

وأشار إلى أن مشروع جسر المطار يأتي ضمن المشروع الحيوي للطريق الدائري في إمارة رأس الخيمة والذي بلغت تكلفته الإجمالية للطريق الدائري 450 مليون درهم، ويضم 11 جسراً ونفقاً على امتداد الطريق لأكثر من 30 كيلومتراً، ممثلة في 7 جسور علوية و4 أنفاق منها نفق تم تخصيصه لحركة الهجن من مناطق العزب في الظيت وبطين السمر إلى ميدان السوان لسباق الهجن.