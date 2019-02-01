عبد الرحمن العويس يبحث مع وفد شركة «سونيك» التعاون الصحي

المصدر: دبي- وام

التقى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على هامش مشاركته بمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2019» وفد شركة «سونيك»، برئاسة إيفانغلوس كوتسوبولس المدير التنفيذي بحضور الوكلاء المساعدين في الوزارة.

وبحث معاليه مع كوتسوبولس سُبل تطوير علاقات التعاون المشترك الصحي و«الذكاء الاصطناعي»، الذي توليه دولة الإمارات اهتماماً بالغاً، إذ أطلقت استراتيجية ووزارة خاصة به، مستشرفةً بذلك المستقبل الذي تستعد لبنائه عبر اتخاذ الكثير من الخطوات والإجراءات لمواكبة أحدث التقنيات في شتى المجالات.

والاتجاه إلى تبني استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحكومي، وخلق بيئات قائمة على الإبداع والابتكار، وتسريع الإنجاز الحكومي، واستثمار أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي.

وتطرق العويس إلى المبادرات العديدة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي إلى أرفع المستويات، بما يحقق المعايير العالمية للجودة، ويتلاءم مع الاستراتيجية الصحية الوطنية، ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى إيجاد مستقبل صحي فريد قائم على الابتكار.