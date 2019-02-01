فعاليات ومبادرات لوزارة التغيّر المناخي والبيئة 9

Ⅶ دبي - وام

تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار على مدار شهر فبراير الجاري 9 فعاليات ومبادرات، تستهدف دعم وتشجيع قدرة فئات المجتمع كافة خاصة الشباب على الابتكار، وتسليط الضوء على أنشطة لجنة الابتكار في الوزارة، وخلق منصّات تفاعلية إيجابية مع الجمهور.

وتعليقاً على المشاركة قالت المهندسة عائشة العبدولي، الرئيس التنفيذي للابتكار في الوزارة: «إن نجاح فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار في دورتي 2015 و2016 وتحوله إلى شهر الإمارات للابتكار منذ عام 2017 يؤكد تحولها لحاضنة للابتكار وداعمة لجهوده كافة من خلال ما توفره من إمكانات ومنصات تسهم في تحويل الأفكار والإبداعات إلى مشاريع واقعية تفيد المجتمع ككل».

وأضافت: «تمكنت فعاليات شهر الإمارات للابتكار من تعزيز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز الإقليمية والعالمية للابتكار وساعدت في بناء القدرات الشابة ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع المحلي وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني هذا النوع من الممارسات وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار نوعية ومتفردة على مستوى الدولة، وهي الأهداف التي حددتها القيادة الرشيدة سابقاً».

أهداف مستقبلية

ولفتت العبدولي إلى أن العمل من أجل البيئة والمناخ وتحقيق الأهداف المستقبلية للدولة في هذا القطاع يعتمد في الأساس على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، لذا تولي الوزارة اهتماماً ودعماً كبيراً للابتكار وتعمل على تعزيز قدراته لدى موظفيها وشركائها كافة وبالأخص فئة الشباب.

وتشمل المبادرات التي تنظمها وزارة التغير المناخي والبيئة خلال شهر الإمارات للابتكار مبادرة بيئتنا المبتكرة، وجلسة ابتكارية خلال مخيم السياحة البيئية للشباب، بالإضافة إلى تنظيم مخيمات الابتكار المصاحبة لمبادرة «ما وراء العرض»، ومبادرة مرصد الابتكار، ومبادرة حوارات الابتكار، ومبادرة بيئتنا عبر السنوات، ومبادرة كبسولة الابتكار، ومبادرة لن ندعهم يرحلون، ومبادرة تطبيقاتنا البيئية.

وتهدف فعالية بيئتنا المبتكرة إلى توعية وتثقيف المجتمع وطلبة المدارس بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها بطرق مبتكرة عبر عدد من الأنشطة، كما سيتم الترويج للمشروع الوطني للسياحة البيئية «كنوز الطبيعة في الإمارات».