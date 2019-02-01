الأب مويسيس: الإمارات عزّزت حوار الثقافات

المصدر: نيويورك - وام

أكد الأب مويسيس بغدادي الكاهن في المقر البابوي للأقباط الأرثوذكس في أمريكا الشمالية أهمية الزيارة التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات، مثمناً مساعي دولة الإمارات لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ مفاهيم الترابط بين الأديان حول العالم.

وأشاد الأب بغدادي بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان سموه عام 2019 عام التسامح، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبر عن الحكمة والريادة التي تتمتع بها قيادة دولة الإمارات الرشيدة، لا سيما في مجال نشر وترسيخ مفاهيم التعايش السلمي.

ولفت إلى المغزى التاريخي والإنساني الذي تعكسه زيارة قداسة البابا فرنسيس لدولة الإمارات، وأبدى إعجابه بالسياسات التي تنتهجها دولة الإمارات وأسهمت في تحقيق نهضتها الشاملة.

وقال: «إذا كانت هناك دولة في العالم تعبر عن الأخوة الإنسانية فهي دولة الإمارات، لما قدمته ولا تزال تقدمه من مبادرات وجهود تعزز من جسور وروابط الصداقة والأخوة والتسامح والتعايش السلمي بين أتباع الأديان المختلفة حول العالم والشعوب بشكل عام».

مكانة

ونوه في هذا الصدد إلى تسمية أحد أشهر مساجد دولة الإمارات ليكون مسجد مريم أم عيسى وإصدارها لقانون مكافحة التمييز والكراهية وإعلانها عن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح.