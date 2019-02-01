مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي و«فزعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع المجلس الوطني الاتحادي وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» في مقر المجلس بأبوظبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم خدمات برنامج «فزعة» إلى موظفي المجلس، والذي تم إطلاقه بهدف تقديم خدمات حصرية ومنوعة ومتميزة للأعضاء المنتسبين للبرنامج.

وقام بتوقيع الاتفاقية أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والمقدم أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل للعاملين بوزارة الداخلية - العضو المنتدب لـ«فزعة».

وأكد أحمد شبيب الظاهري أهمية توقيع هذه المذكرة تجسيداً لمفهوم التعاون المؤسسي بين القطاعات المختلفة في الدولة، والذي دعت إليه القيادة لتحقيق التلاحم والتكاتف المجتمعي، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الداخلية، وتجسيداً للمشاركة المجتمعية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها مع العديد من الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة.