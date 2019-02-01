لجنة بـ«الوطني» تتخذ قرارات بشأن 37 شكوى

المصدر: أبوظبي-البيان

اطلعت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتور سعيد عبد الله المطوع رئيس اللجنة، على الشكاوى المعروضة أمامها، والتي بلغ عددها 37 شكوى، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وقال الدكتور سعيد المطوع، إن اللجنة قامت بدراسة الشكاوى المعروضة أمامها، واطلعت على الآراء القانونية المتعلقة بشأنها، مشيراً إلى أن اللجنة نظرت في 16 شكوى سابقة، تم متابعة ردود الجهات الاتحادية، وتلقت اللجنة عدد 21 شكوى جديدة حول مختلف الجهات الاتحادية، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي، الشكاوى وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين، تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب، تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.