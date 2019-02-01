مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشرطة دبي توقّعان مذكرة تفاهم

المصدر: دبي- وام

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف تحقيق التعاون المشترك في مجال تطبيق برنامج أمن المساكن ضمن مشاريع المؤسسة، إلى جانب الترويج الإعلامي للبرنامج الذي يقدم خدمة أمنية وقائية مجانية لحماية منازل الجمهور أثناء قضائهم إجازتهم داخل الدولة أو خارجها أو خلال سفرهم لأي أسباب أخرى.

وقّع المذكرة من جانب مؤسسة محمد بن راشد للإسكان سامي قرقاش مديرها التنفيذي، ومن جانب شرطة دبي ونيابة عن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام، العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.